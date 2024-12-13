Омская драма приглашает поклонников театрального искусства на мюзикл для драмтеатра, посвященный судьбе поэта и художника Аркадия Кутилова.

Омская драма приглашает поклонников театрального искусства на мюзикл для драматического театра, спектакль, ставший дипломантом конкурса «Лучшая театральная работа – 2023» – «Магнит. Омская история» (16+).

Магнит – это псевдоним омского поэта, художника и публициста Аркадия Кутилова, судьба которого по трагизму, пожалуй, не имеет себе равных. Его биография овеяна легендами и небылицами. Имевший раньше и семью, и дом, и работу, он в течение почти двадцати лет был человеком без определенного места жительства. Поэт обитал на чердаках и в подвалах, жил в колодцах теплотрасс, ночевал на вокзалах и кладбищах. В его жизни были публичные скандалы, тюрьма и принудительное лечение в психушке.

Название спектакля – парафраз рукописного сборника стихов Кутилова «Я – Магнит». Так получилось, что он стал автором 11 книг, которые вышли после его смерти. Его стихи включены в антологию «Русская муза XX века», вошли в антологию «Русская поэзия XX столетия», изданную в Лондоне на английском языке, в нашумевшую антологию «Строфы века». «Заря не зря и я не зря» – эти строчки многие любят цитировать, даже не подозревая об авторстве Кутилова.

Если вы еще не успели посмотреть эту уникальную постановку на сцене Омской драмы, предлагаем познакомиться с отзывами зрителей, которые делятся своими впечатлениями!

– Великолепная постановка. Кроме профессионализма, креатива, вдохновения, вложено столько души... Оттого спектакль получился необыкновенно светлым, несмотря на драматизм судьбы Магнита. Смотреть всем! – отозвалась Ирина Толстова. – Очень крутой и сильный спектакль!!! На одном дыхании!!! Это шедевр!!! С радостью дарю билеты на этот спектакль близким, знакомым, разного возраста, и все под самым ярким впечатлением! – поделилась Вера Полевая. – Великолепный спектакль, отличная работа актеров. Спасибо Егору Уланову за многогранный образ. Браво!!! – аплодирует Анжела Пак.

Автор идеи, композитор и аранжировщик – Тарас Михалевский. Режиссер-постановщик – заслуженный артист России Николай Михалевский. Исполнитель роли Магнита – Егор Уланов.

Уточним, что мюзикл «Магнит. Омская история» открыл 150-й театральный сезон и сразу стал идти при аншлагах. Больше года омским театралам приходилось буквально ловить момент открытия продаж билетов. Они раскупались очень быстро. Многие побывали на спектакле не по одному разу и всегда открывали для себя что-то новое.

Прямо сейчас у омичей есть возможность попасть на спектакль – еще немного билетов осталось.

Билеты на 19 декабря 2024 – в театральных кассах и на сайте omskdrama.ru.

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