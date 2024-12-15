Об этом Анастасия Иванова узнала совершенно случайно лишь спустя два года. За это время у машины сменилось несколько владельцев.

В редакцию «Омск-информа» обратилась читательница Анастасия Иванова с просьбой разобраться в парадоксальной юридической ситуации. Она рассказала, что в январе 2023 года в кредит приобрела автомобиль в Новосибирске. Почти сразу, через неделю, без проблем поставила его на учет. В ГАИ сложностей тоже не возникло: машину пробили по базе, с ней все было в порядке, и девушка официально стала владелицей транспортного средства.

Два года жительница соседнего города спокойно ездила на автомобиле. Даже когда сотрудники ДПС останавливали машину, с их стороны ни разу не возникало каких-либо вопросов, так как с документами все было хорошо. Однако девушка решила посмотреть, сколько стоит ее автомобиль на сайте объявлений. И, к своему удивлению, обнаружила, что машина числится в угоне.

– Я сначала подумала, что это какой-то глюк, сбой, зашла во все базы, в том числе ГИБДД, там посмотрела, и везде стоит угон. Я поехала в ГАИ, в том, в котором ставила на учет, чтобы узнать, в чем дело. Они мне сказали, что да, действительно есть угон, и посоветовали ехать в полицию, – рассказала Анастасия редакции.

В полиции сибирячке пояснили, что в Омске заведено дело по 159-й статье УК РФ «Мошенничество». Автомобиль сразу опечатали и поставили на стоянку в полиции.

После того как машина была изъята, Анастасия выяснила, что заявление о пропаже подал прежний законный владелец Василий Попов. Девушка связалась с ним и узнала массу новых подробностей.

Оказалось, что машину угнали еще в 2020 году. Авто взял в аренду у Попова и больше не вернул, а по факту по-тихому продал омский таксист. Позже его поймали в Тюмени, завели уголовное дело, которое в мае 2020 года было передано в Ленинский районный суд Омска. Как явствует из материалов процесса, угонщик полностью признал вину, за что его приговорили к тюремному заключению, а владельцу вернули похищенное.

Как впоследствии пояснил сибирячке Василий, автомобиль так и не нашли. Это была некая уловка, чтобы новый владелец объявился сам и сдал имущество в полицию.

А вот омские правоохранительные органы дали Анастасии другую информацию. С их слов, заявление об угоне было подано лишь в 2022 году, то есть через два года после пропажи автомобиля. В том же году транспортное средство сняли с учета. И только после того, как девушка поставила его на учет, автомобиль снова был объявлен в розыск.

Стоит отметить тот факт, что до Анастасии машину покупали несколько раз. Еще в 2020 году ее приобрел Дмитрий Калинин, однако кто конкретно продал автомобиль, угонщик или перекупщик – неизвестно. С покупкой у Дмитрия проблем не возникло, с оформлением документов тоже, поэтому долгое время он и его супруга ездили на машине без каких-либо проблем. Лишь через два года их ожидал неприятный сюрприз – его жену остановили сотрудники ГИБДД, которые неожиданно сообщили, что машина в угоне, а затем изъяли ее.

После этого, со слов омской полиции, они вернули Дмитрию автомобиль на хранение, после чего тот продал ее. Сам покупатель утверждает, что машину ему не возвращали с момента изъятия, и он требовал за нее деньги у перекупщика.

– Омская полиция отдала ее собственнику или кому они ее отдали. То есть по факту машину полиция уже забирала, ничего не сделала, вернула кому-то непонятно кому, и она еще несколько раз перепродавалась и приехала в Новосибирск, – пересказала историю сама Анастасия.

К кому после попала машина – неизвестно. Сама же Анастасия приобрела ее у некоего Андрея, но он не оформлял автомобиль на себя, поэтому в документах не фигурирует. Последним владельцем автомобиля по документам является Дмитрий Калинин.

Сейчас, по словам девушки, стражи порядка изъяли транспортное средство и документы, но Василию его не возвращают и никакие разбирательства не ведутся. По информации юриста Анастасии, машину изъяли неправомерно, так как по всем документам владельцем является она. Правоохранительные органы также не приводят никаких судебных доказательств, что собственником действительно является Василий и что его машина правда в угоне.

– Есть фигурант (Дмитрий Калинин), у которого забирали машину, кому ее потом вернули? И если действительно вернули ему, как он ее продал? Почему его не привлекли за мошенничество? Здесь настолько большая цепочка людей. Опять же, когда заявление было написано? Почему сейчас, в данный момент, пытаются забрать машину у меня, если есть конкретный виновник? – задается множеством вопросов Анастасия.

Сейчас Анастасия планирует вернуть себе автомобиль и добиться экспертизы, чтобы выяснить, почему угнанную машину сумели перепродать несколько раз разные люди.