Оператор сотовой связи развернул новую услугу в 69 регионах страны.

Мобильная компания T2 в кратчайшие сроки внедрила технологию VoLTEво. Это технология передачи голоса по сетям LTE (4G). За три месяца оператор смог развернуть услугу в 69 регионах РФ, из которых в 22 регионах – с применением оборудования российского производства.

В сети 4G уже обслуживается около 55 % голосового трафика Т2, а количество минут звонков с использованием технологии VoLTE превысило значение 9 миллиардов в месяц.

Т2 принялась за разворот технологии Voice over LTE в конце лета и за три месяца смогла внедрить услугу во все регионы присутствия.

Для сравнения: запуск услуги VoLTE на рынке РФ у других операторов занимал 2-3 года. Первыми абонентами, которые смогли оценить новое качество голоса в сети Т2, были жители Томска, а завершающим регионом стал Магадан.

Для успешного внедрения VoLTEТ2 улучшила всю систему голосовой коммутации и элементы пакетной сети. Это позволило значительно повысить производительность сети и обеспечить дополнительную емкость сети под рост абонентской базы. На текущий момент технологию VoLTE активировали более половины абонентов Т2, а доля голосового трафика, обслуживаемого сетью LTE, превысила 55 %.

При этом ежемесячный объем трафика VoLTE составляет 9 миллиардов минут в месяц, а зафиксированное количество таких звонков только в ноябре оказалось выше одного миллиарда.

– Запуск VoLTE – это большой и стратегически важный для компании проект, который мы смогли успешно реализовать в беспрецедентно короткие сроки с использованием оборудования российского производства, – заявил технический директор Т2 Алексей Дмитриев. – Мы готовились к внедрению технологии несколько лет, предварительно обновив все оборудование для голосовой связи. Такая мера позволила нам совершенствовать процесс дозвона и облегчила подключение регионов к этой услуге. Мы видим, что с каждым днем доля голосового трафика в сети LTE и процент пользователей услуги растут, а значит, технология действительно востребована среди абонентов оператора.

В большинстве случаев технология активируется автоматически, в остальных – необходимо подтвердить включение вручную в настройках телефона. Звонки по сети LTE не требуют отдельной оплаты.

ООО «Т2 Мобайл», ИНН 7743895280. Реклама