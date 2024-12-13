Омск-Информ
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·Происшествия

Женщина отделалась травмой руки.
Сегодня ночью на железнодорожной станции Марьяновка произошел несчастный случай. Как сообщает транспортная полиция Сибири, 32-летняя местная жительница попала под грузовой поезд.
– В состоянии алкогольного опьянения пересекала железнодорожные пути перед приближающимся грузовым поездом. Предотвращая наезд на человека, машинист подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось, – отметили в ведомстве.
С травмой левой руки женщину доставили в больницу.
·Происшествия

Женщина отделалась травмой руки.
Сегодня ночью на железнодорожной станции Марьяновка произошел несчастный случай. Как сообщает транспортная полиция Сибири, 32-летняя местная жительница попала под грузовой поезд.
– В состоянии алкогольного опьянения пересекала железнодорожные пути перед приближающимся грузовым поездом. Предотвращая наезд на человека, машинист подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось, – отметили в ведомстве.
С травмой левой руки женщину доставили в больницу.