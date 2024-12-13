Речь идет о нарушениях требований промышленной безопасности на «ТЭЦ-3» и «ТЭЦ-4».

При эксплуатации омских ТЭЦ-3 и ТЭЦ-4 было выявлено свыше 300 нарушений требований промышленной безопасности. Эти объекты обеспечивают теплом жилые дома и социальные учреждения в городе.

Ранее прокурор Советского округа направил в Центральный районный суд города иск к АО «ТГК №11» об обязании компании устранить данные нарушения. Иск был удовлетворен. Судебная коллегия по гражданским делам Омского областного суда оставила в силе это определение.

- На рассмотрении сейчас находится еще одна апелляционная жалоба от АО «ТГК-11» относительно аналогичных нарушений на «ТЭЦ-5», - сообщили в пресс-службе областного суда.

Нарушения в работе омских ТЭЦ, принадлежащих АО «ТГК №11», привели к тому, что город впервые за долгие годы не получил паспорт готовности к отопительному сезону.