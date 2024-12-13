Названы и списки организаций, справляющихся с последствиями осадков.

В департаменте контроля Омска рассказали об очередном трехдневном рейде. Специалисты проверили, как частные организации и управляющие компании убирают территории от снега и наледи.

Были обследованы локации, прилегающие к многоэтажкам и коммерческим объектам по улицам Менделеева, Бархатовой, Химиков, Красный Путь, Арктическая, Ленина, Маяковского, Пушкина, Декабристов, 21-я Амурская, Омская, Серова, Рождественского, 25 лет Октября, Гашека, 6-я Станционная, пр. К. Маркса и другим. Итогом рейда стали обновленные списки нарушителей правил зимнего благоустройства и компаний, отлично справляющихся с этой обязанностью.

По-прежнему пренебрегают уборкой снега ООО УК «Солнечный город», ООО «Доринда», ИП Худолеев А.Н. и другие. В списке «отличников» на этот раз оказались ТЦ «Омский», ТК «Сибирячка» и УК «Коммунсервис».

Контролирующие выезды продолжатся. Впервые списки появились 10 декабря.

Качество зимнего содержания городских территорий находится на постоянном контроле мэра Сергея Шелеста.