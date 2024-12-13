Депутаты Заксобрания на профильном комитете рекомендовали принять закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним и ограничениях торговли на массовых мероприятиях.

Областные парламентарии на заседании комитета по экономической политике и инвестициям обсудили проект нового регионального закона, касающегося продажи безалкогольных тонизирующих напитков. Речь идет о запрете продажи энергетиков детям. В связи с изменением федерального законодательства, приводится в соответствие законодательство областного уровня. Напомним, что продажу энергетиков несовершеннолетним в России запретят с 1 марта 2025 года.

Планируется также не допускать продажу безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, в образовательных, медицинских, культурных и спортивных учреждениях. А также в местах проведения концертов, фестивалей, праздников, представлений и других культурно-массовых и спортивных мероприятий.

Запрет будет вводиться за два часа до начала проведения, во время проведения и в течение двух часов после окончания проведения мероприятий. Запреты и ограничения станут обязательными для исполнения организациями, индивидуальными предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами без образования юридического лица, гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами и лицами без гражданства. За нарушение запретов предусматривается привлечение к административной ответственности.

Уточним, что документ обсуждался в режиме первого и второго чтений. Депутаты заслушали экспертное заключение управления Министерства юстиции РФ по Омской области на законопроект, замечаний и предложений не поступило. Комитет решил рекомендовать областному парламенту принять проект закона в первом чтении в ранее представленной редакции и принять закон в целом.