Омск-Информ
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·Общество

Глава детской клинической больницы № 3 Людмила Безрукова внезапно ушла в отставку.

Стало известно о кадровых изменениях в городской детской клинической больнице № 3 в городке Нефтяников. Вместо Людмилы Безруковой, работающей в этой должности с 2020 года, обязанности руководителя исполняет Ольга Бреус.

Как уточняет «СуперОмск», специалист является руководителем профсоюза. Рабочий стаж Ольги Бреус составляет 26 лет. В 1998 году она окончила Омскую государственную медакадемию по специальности «педиатрия».

·Общество

Глава детской клинической больницы № 3 Людмила Безрукова внезапно ушла в отставку.

Стало известно о кадровых изменениях в городской детской клинической больнице № 3 в городке Нефтяников. Вместо Людмилы Безруковой, работающей в этой должности с 2020 года, обязанности руководителя исполняет Ольга Бреус.

Как уточняет «СуперОмск», специалист является руководителем профсоюза. Рабочий стаж Ольги Бреус составляет 26 лет. В 1998 году она окончила Омскую государственную медакадемию по специальности «педиатрия».