Воскресенье будет более снежным и ветреным, чем суббота.

По прогнозу Обь-Иртышского УГМС, в субботу в Омской области будет облачная с прояснениями погода. Ожидаются небольшой снег, на дорогах гололедица и ветер 6–11 м/с. Температура воздуха составит –2...–7 градусов.

В воскресенье будет также –2...–7 °, но местами температура может опускаться до –13 °. Синоптики обещают небольшой и умеренный снег, местами метель, снежные заносы на дорогах, гололедица. Ветер в отдельных районах может усилиться до 15–20 м/с.

По данным Gismeteo, в Омске в субботу будет –4...–5 градусов, в воскресенье: –4...–9 градусов. Возможен небольшой снег. Ветер – 6–10 м/с.