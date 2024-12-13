Индустрия гостеприимства набирает обороты, предприниматели могут развивать проекты на условиях государственного софинансирования.

На заседании комитета регионального Заксобрания по образованию, науке, культуре и молодежной политике депутаты рассмотрели вопрос, касающийся реализации областного законодательства о туристской деятельности.

Заместитель министра культуры Омской области Светлана Бакулина рассказала, что Омская область участвует в реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Он подразумевает развитие туристской инфраструктуры, повышение доступности туристских услуг; совершенствование управления в сфере туризма. Его главная цель сформулирована как развитие внутреннего туризма, развитие инструментов, позволяющих в комфортных условиях познакомиться с достопримечательностями и культурными особенностями региона.

Важным моментом в развитии туризма является использование коллективных средств размещения. Прослеживается четкий рост количества людей, которые провели от одних суток в гостиницах или гостевых домах региона. Если в 2020 году гостей Омска и Омской области, ночевавших в гостиницах, было более 332 тысяч человек, то уже в 2022 году – более 521 тысячи. Рост за 9 месяцев текущего года по отношению к 2023-му оценивается в 31,3 %.

Светлана Бакулина уточнила, что в Год семьи, который подходит к концу, прошло три тематических фестиваля в рамках проекта «Семейный музыкальный фестиваль «Лето «Вокруг света». Мероприятия посетили около 100 тысяч человек. Выступило более 300 артистов, 100 танцевальных коллективов, 20 музыкальных групп. За прошлое лето выступило 12 звезд российской эстрады.

На государственном уровне есть поддержка предпринимателей, развивающих индустрию гостеприимства. К примеру, в 2018–2024 годах было поддержано 47 общественных проектов и предпринимательских инициатив в сфере туризма. Общий объем инвестиций составил 49,4 млн рублей.

Общий объем финансирования новых инвестпроектов в сфере туризма в 2021–2023 годах составил 66,4 млн рублей. Речь о поддержке компании «Топ Лайн», запустившей отель 4* «50|60» и ООО «Космос Отель Омск», построившей одноименную гостиницу на Набережной Тухачевского.

Предприниматели, развивающие сельский туризм и загородный отдых, могут рассчитывать на государственное софинансирование до 50 %. Такой опыт уже есть в регионе. Сейчас идет сбор заявок от предпринимателей на создание новых глэмпингов и загородных гостевых домов.

Кроме того, Минкульт предоставляет государственную услугу по аттестации гидов-экскурсоводов. За два последних года в регионе аттестовано 28 экскурсоводов (гидов) и один гид-переводчик.

Развиваются туристические маршруты. Созданный в 2017 году Туристский информационный центр (ТИЦ) Омской области расширил свое присутствие в регионе. Теперь туристские информационные пункты есть в Муромцево, Тюкалинске, Калачинске, Таре и Крутинке, визит-центр работает в Большеречье.

Издаются путеводители, которые можно получить бесплатно в «воротах города»: ж/д вокзале, аэропорту, в самом ТИЦе и еще ряде публичных мест.

Проект «Регион 55 впечатлений» участвовал в международных выставках и на форумах. В рамках этого проекта прошло несколько туров для лидеров общественного мнения.

На туристском портале региона «Омское Прииртышье» в доступе событийный календарь. Омичи и гости региона могут при помощи этого календаря спланировать интересный отдых.

Депутаты задали Светлане Бакулиной несколько вопросов, касающихся развития сельского туризма. Получив исчерпывающие ответы, информацию приняли к сведению.