Члены профильного комитета пришли к общему мнению, что без обеспечения жильем невозможно решить кадровые проблемы на селе.

На заседании комитета областного парламента по образованию, науке, культуре и молодежной политике прошло обсуждение актуального вопроса о решении жилищного вопроса молодых специалистов, работающих в сельской местности на территории региона. Речь шла о тех, кто пришел в сферу образования, культуры, физической культуры (спорта) и молодежной политики.

Первый заместитель министра образования Омской области Анатолий Полынский сообщил о целевом мониторинге потребности образовательных организаций в служебных жилых помещениях. Начиная с 2019 года 36 молодых педагогов признаны нуждающимися в жилье, отчасти вопросы решаются, благодаря программе «Земский учитель».

Сложилась парадоксальная ситуация, когда деньги на субсидирование покупки жилья выделяются, но они не востребованы. Поскольку выделенных сумм недостаточно. Цены на недвижимость выросли. В настоящее время вопрос по субсидиям корректируется.

Начальник управления правовой и организационно-кадровой работы Министерства культуры Омской области Дарья Чугай уточнила, что пока единственной мерой поддержки для работников культуры является компенсация арендной платы за жилье. Ситуация может улучшиться в ближайшее время, благодаря программе «Земский работник культуры», которая будет запущена в 2025 году. Речь идет о нецелевой выплате в 1 миллион рублей тем, кто пройдет конкурсный отбор.

Начальник Главного управления молодежной политики Омской области Светлана Лопуценко рассказала, что существует целый комплекс мер жилищной поддержки молодых специалистов. Многое зависит от того, в какой сфере они заняты. К примеру, молодые специалисты, пришедшие работать в сельское хозяйство, могут получить единовременные выплаты: 300 тысяч рублей – со средним специальным и 500 тысяч рублей с высшим образованием. Этой мерой поддержки уже воспользовались несколько десятков человек. Кроме того, жилье предоставляется в рамках государственных программ «Комплексное развитие сельских территорий Омской области» и «Развитие здравоохранения Омской области». Что касается решения жилищных проблем специалистов, занятых в молодежной политике, то сейчас идут изменения в законодательной базе. После этого появится возможность включать таких молодых специалистов в действующие программы поддержки в плане обеспечения жильем.

Председательствующий комитета Павел Коренной отметил, что главы некоторых муниципальных образований решают жилищную проблему нужных им специалистов самостоятельно, и это очень хороший опыт, который надо по возможности распространять.

Депутат Светлана Андрушко критически отнеслась к докладам, ее не устроило, что нет полной картины, сколько молодых специалистов на селе нуждается в жилье, сколько его снимает, сколько уехало, проработав один год. Она считает, что текучка кадров, особенно в начальной школе, недопустима. Вопрос кадров, по ее мнению, в профильных министерствах прорабатывается недостаточно. Поскольку кадры решают все, забота о них должна быть центральной в работе министерств.

В обсуждении также приняли участие депутаты Илья Смирнов, Тамара Баландина, Андрей Кипервар. Все они говорили о том, что кадровую проблему на селе не решить без строительства жилья для молодых специалистов. Несмотря на то что многие крупные сельхозпроизводители берут на себя эту задачу, полностью с ней они не справятся без государственного участия. Рассмотренный вопрос члены комитета приняли к сведению.