Омск-Информ
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·Общество

Ни обильных осадков, ни штормового ветра сегодня не ожидается.

Облачная погода без осадков с температурой воздуха -5…-7 градусов ожидается в пятницу, 13 декабря, в Омске. Сильный ветер, бушевавший в городе накануне, ослабнет, так что жителей ожидает день без погодных сюрпризов.

Существенных изменений погоды не ожидается и в ближайшие выходные, 14-15 декабря.

·Общество

Ни обильных осадков, ни штормового ветра сегодня не ожидается.

Облачная погода без осадков с температурой воздуха -5…-7 градусов ожидается в пятницу, 13 декабря, в Омске. Сильный ветер, бушевавший в городе накануне, ослабнет, так что жителей ожидает день без погодных сюрпризов.

Существенных изменений погоды не ожидается и в ближайшие выходные, 14-15 декабря.