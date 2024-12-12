Омск-Информ
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·Происшествия

В результате ДТП водитель легковушки погиб.

Сегодня, 12 декабря, на трассе Тюмень – Омск произошло смертельное ДТП. Авария случилась на 320-м км трассы в Ишимском районе. Между собой столкнулись большегруз Volvo и Toyota Wish.

По предварительным данным, 21-летний водитель большегруза выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем. В результате ДТП погиб 47-летний водитель иномарки, который жил в городе Черногорске Республики Хакасия.

Водителем грузовика оказался житель Дагестана, он не пострадал. Полиция проводит проверку.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

·Происшествия

В результате ДТП водитель легковушки погиб.

Сегодня, 12 декабря, на трассе Тюмень – Омск произошло смертельное ДТП. Авария случилась на 320-м км трассы в Ишимском районе. Между собой столкнулись большегруз Volvo и Toyota Wish.

По предварительным данным, 21-летний водитель большегруза выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем. В результате ДТП погиб 47-летний водитель иномарки, который жил в городе Черногорске Республики Хакасия.

Водителем грузовика оказался житель Дагестана, он не пострадал. Полиция проводит проверку.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области