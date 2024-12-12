Число сделок с жильем уменьшилось, потому что многие отложили покупку жилья из-за высоких цен и ставок по ипотеке.

Как сообщает ТАСС , число сделок с жильем за год в России снизилось на 35 %. Предложение при этом увеличилось на 12 %.

– Больше всего просел первичный рынок, – отметил президент Российской гильдии риелторов (РГР) Артемий Шурыгин.

По словам Шурыгина, снижение продаж произошло практически во всех крупных регионах России. Падение спроса от 40 до 70 % специалисты отмечают в том числе в Омске, в Рязани, Костроме, Сочи, Волгограде, Тюмени, Абакане, Владивостоке и Елизове Камчатского края. Многие отложили покупку жилья на несколько лет из-за высоких цен и ставок по ипотеке.

– За четыре года действия льготной ипотеки мы видим, что рост объема текущего строительства составил 15 %, при этом цены на рынке выросли в 2–2,5 раза, поэтому можно сделать вывод, что льготная ипотека не смогла разогнать объемы строительства должным образом, – добавил Шурыгин.

По его словам, через год-полтора на рынке новостроек образуется дефицит предложения.