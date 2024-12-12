Перевозчик о должном карантине не позаботился.

Вчера сотрудники Россельхознадзора задержали в пункте пропуска через границу в Исилькульском районе Омской области фуру SCANIA с прицепом, в котором находилось 25 убойных лошадей. Животных везли из Башкортостана в Киргизию с нарушениями.

В ветеринарном сертификате Таможенного союза не было обязательной информации о маршруте следования. Кроме того, лошади не прошли полный карантин. В документах указано, что они проходили карантинирование на площадке ООО «Якташ-N» в течение 30 дней, но информацию о поступлении животных ветеринарный врач внес в систему только 5 декабря.

На нарушителя составили протокол. Лошадей задержали и поместили на карантин под контролем государственной ветеринарной службы Омской области на площадке ООО «Агроэкспорт».

Всего в этом году, по данным Россельхознадзора, через границу в регионе с нарушениями пытались провезти 419 сельскохозяйственных животных. Задержано и возвращено по месту отправления 3 лошади, 64 головы овец, 12 голубей, 97 кур, утят и гусят. Также не пустили через границу 500 аквариумных рыбок и 5400 насекомых (саранча, сверчки).