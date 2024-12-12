Главный тренер признал, что пока команда быстро выдыхается. Но это можно исправить.

Сегодня, 12 декабря, на первой тренировке главный тренер «Авангарда» Ги Буше оценил игру команды. После которое заявил, что сенить тактику. Наставник нацелен на быстрый и агрессивный хоккей.

- За свою тренерскую карьеру использовал абсолютно разные тактики. Мы посмотрим, какая будет нужна. В нейтральной зоне мы проводим 2,5 минуты из 60 чистого игрового времени. Поэтому большое количество других моментов играет гораздо более важную роль, - сказал Буше. - Для нас важно, чтобы игроки были эффективны в нападении и в обороне. И действовали мощно и агрессивно.

Однако «ястребам» предстоит наработать выносливость.

- Все зависит не только от физических данных. Хорошие тренировки и упражнения на льду стимулируют интерес игроков в игре. Тогда они будут получать удовольствие от процесса и стремиться к результату, - отметил Буше. - Я заметил, что недостаточно быстро играем и при обороне достаточно часто откатываемся. Тут нет вины игроков, что им не хватает сил. Надо просто грамотно выстраивать работу.

Буше видит своей задачи создать четыре качественных звена, а не «везти» игру на одном.

- Мне нравились расстановки и звенья, которые были в предыдущих матчах. Плюс у нас появился Майкл Маклауд. Наша цель не построить команду одного звена. Наша цель построить четыре взаимозаменяемых звена, - добавил Буше.

Специалист сказал, что должен еще осмотреться и узнать получше игроков. За последние три дня он спал всего 7 часов. Потому попросил взять небольшую паузу, а потом готов принимать решения.