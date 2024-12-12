Главный тренер навел справки о команде. В первую очередь у своего знаменитого коллеги.

Главный тренер «Авангарда», канадец Ги Буше признался, что консультируется с земляком Бобом Хартли, тренировавшим команду в 2018–2022 годах. Прежде чем принять решение ехать в Омск, наставник навел справки у Хартли и у игроков, так или иначе связанных с клубом.

– Мы знакомы с Бобом Хартли. Мы вместе работали на одном телевизионном канале. Сначала он звонил и консультировался по игрокам, теперь моя очередь советоваться, – сказал Буше. – Также я разговаривал с бывшими и нынешними игроками КХЛ, все говорят только хорошее. Этим людям я могу доверять и увидел в этой работе одни плюсы. Я знаю, что в Омске все любят хоккей. Понимаю, у команды непростые времена, но как тренер я вижу, что мы можем сделать для исправления ситуации, и двигаться в нужном направлении.

Пока главный тренер, по образованию спортивный психолог, намерен осмотреться, а также познакомиться с персоналом и игроками.