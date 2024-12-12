Результаты интеллектуальной игры «Знаток Конституции РФ» оценили руководители Законодательного собрания Омской области.

День Конституции Российской Федерации – одна из значимых памятных дат, которая с 2005 года ежегодно отмечается в стране 12 декабря. Одной из традиций государственного праздника являются молодежные акции, на которых подчеркивается значение Основного Закона. В Омске с активистами регионального отделения общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» накануне праздника встретились председатель регионального Законодательного собрания Александр Артемов и его заместитель Павел Коренной.

– В эти дни государство отмечает 31-ю годовщину со дня принятия Основного Закона страны. Стоит отметить, документ принимался в непростых условиях. На протяжении истории России в Конституцию вносились поправки, необходимые для дальнейшего развития страны как правового, социального государства. Они нацелены на обеспечение устойчивости и единства страны, сбалансированности государственной системы, защиту суверенитета России. Сегодня для нас крайне важно, чтобы нормы, прописанные в Конституции России, исполнялись и претворялись в жизнь, – отметил Александр Артемов.

Беседа депутатов с молодежью об основополагающих нормах Конституции РФ, регламентирующих права и обязанности граждан, прошла в формате интеллектуальной игры. Молодые люди продемонстрировали свои знания основных глав и статей Конституции, а также понимание основ конституционного строя.