Омск-Информ
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·Происшествия

Спаслись только его сожительница и племянник.
Вечером 10 декабря в деревне Ночке Исилькульского района Омской области произошел пожар. Около 22:00 загорелся частный дом. Как сообщили в Следственном комитете, в пожаре погиб 63-летний мужчина, который жил в этом доме. Его сожительница и племянник смогли выбраться.
Следователи установили причину возгорания. Осмотр места происшествия и опросы очевидцев показали, что мужчина поставил газовый баллон напротив печи.
По факту гибели мужчины проводится доследственная проверка.
·Происшествия

Спаслись только его сожительница и племянник.
Вечером 10 декабря в деревне Ночке Исилькульского района Омской области произошел пожар. Около 22:00 загорелся частный дом. Как сообщили в Следственном комитете, в пожаре погиб 63-летний мужчина, который жил в этом доме. Его сожительница и племянник смогли выбраться.
Следователи установили причину возгорания. Осмотр места происшествия и опросы очевидцев показали, что мужчина поставил газовый баллон напротив печи.
По факту гибели мужчины проводится доследственная проверка.