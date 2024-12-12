Не позднее 6 месяцев со дня поступления информации о совершении коррупционного правонарушения и не позднее трех лет со дня его совершения должна наступить ответственность.

На заседании комитета Заксобрания Омской области по законодательству и местному самоуправлению депутаты во втором чтении рассмотрели законопроект «О внесении изменения в статью 6.2 Закона Омской области «О противодействии коррупции в Омской области».

Начальник управления губернатора Омской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений Николай Ратушный пояснил, что проектом закона предлагается определить сроки применения мер ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации, за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодательством РФ, о противодействии коррупции, к депутатам представительных органов муниципальных образований, членам выборных органов местного самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправления в Омской области. А именно не позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении коррупционного правонарушения и не позднее трех лет со дня его совершения.

После обсуждения проекта закона депутаты приняли решение рекомендовать Законодательному собранию принять его во втором чтении. Уточним, что вопрос значится в планах ближайшего пленарного заседания областного парламента, которое состоится 19 декабря.