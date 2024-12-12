Ущерб составил 260 тыс. рублей.

Прокуратура направила в суд уголовное дело трех жителей Омской области, которых обвиняют в мошенничестве и покушении на мошенничество.

По версии следствия, они обманули сотрудников элеватора.

В прошлом году один из мужчин купил электронное устройство (пульт управления и приемник), позволяющее дистанционно изменять показания автомобильных весов. После этого он договорился с двумя знакомыми с помощью прибора похитить зерно. В ночь на 23 августа 2023 года один из соучастников проник в помещение весового элеватора в Москаленском районе и установил прибор в корпус автомобильных весов. Потом мужчины купили две партии пшеницы и направили на элеватор на хранение.

– В момент взвешивания грузовиков один из соучастников с помощью пульта изменил показания весов, увеличив вес каждого автомобиля на 10 тонн. Таким образом была зафиксирована выгрузка на элеватор зерна на 10 тонн больше, чем фактически было завезено, что позволило обвиняемым похитить пшеницу на сумму 260 тыс. рублей, – сообщили в полиции.

Они попытались провернуть такой же обман 31 августа. Но в момент завоза очередной партии зерна их задержали полицейские.

Отметим, что вину омичи не признают.