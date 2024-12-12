Омск-Информ
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·Авто

Изменения, которые департамент транспорта внес ранее, оказались нецелесообразными.
Омские власти решили отменить корректировку схемы движения при съезде с метромоста на Красный Путь. Как сообщил в своем телеграм-канале мэр города Сергей Шелест, она оказалась неэффективной.
– Анализ дорожной ситуации, проведенный после внесения изменений в схему организации движения в центральной части города, позволил прийти к выводу о нецелесообразности некоторых ранее принятых мер. Данные, полученные посредством визуального и видеонаблюдения, свидетельствуют о невостребованности трех полос проезжей части для поворота налево при съезде с метромоста на улицу Красный Путь, – отметил Шелест.
Глава города дал поручение руководству департамента транспорта отменить неэффективные корректировки. К прежней схеме водители вернутся уже сегодня.
Непрерывный мониторинг дорожной ситуации продолжается. Специалисты профильных служб готовы реагировать на возникающие затруднения.
·Авто

Изменения, которые департамент транспорта внес ранее, оказались нецелесообразными.
Омские власти решили отменить корректировку схемы движения при съезде с метромоста на Красный Путь. Как сообщил в своем телеграм-канале мэр города Сергей Шелест, она оказалась неэффективной.
– Анализ дорожной ситуации, проведенный после внесения изменений в схему организации движения в центральной части города, позволил прийти к выводу о нецелесообразности некоторых ранее принятых мер. Данные, полученные посредством визуального и видеонаблюдения, свидетельствуют о невостребованности трех полос проезжей части для поворота налево при съезде с метромоста на улицу Красный Путь, – отметил Шелест.
Глава города дал поручение руководству департамента транспорта отменить неэффективные корректировки. К прежней схеме водители вернутся уже сегодня.
Непрерывный мониторинг дорожной ситуации продолжается. Специалисты профильных служб готовы реагировать на возникающие затруднения.