Изменения, которые департамент транспорта внес ранее, оказались нецелесообразными.
Омские власти решили отменить корректировку схемы движения при съезде с метромоста на Красный Путь. Как сообщил в своем телеграм-канале мэр города Сергей Шелест, она оказалась неэффективной.
– Анализ дорожной ситуации, проведенный после внесения изменений в схему организации движения в центральной части города, позволил прийти к выводу о нецелесообразности некоторых ранее принятых мер. Данные, полученные посредством визуального и видеонаблюдения, свидетельствуют о невостребованности трех полос проезжей части для поворота налево при съезде с метромоста на улицу Красный Путь, – отметил Шелест.
Глава города дал поручение руководству департамента транспорта отменить неэффективные корректировки. К прежней схеме водители вернутся уже сегодня.
Непрерывный мониторинг дорожной ситуации продолжается. Специалисты профильных служб готовы реагировать на возникающие затруднения.