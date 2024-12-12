Росприроднадзор считает, что предприятие чересчур загрязняет воздух хлоридом водорода.
На прошлой неделе Сибирское управление Росприроднадзора выдало предостережение омскому ПАО «Сатурн». Поводом стало превышение предельно допустимой концентрации хлорида водорода в городском воздухе 20 ноября, которое зафиксировал пост на Чайковского, 2.
– При помощи программного обеспечения УПРЗА «Эколог-Город» с учетом метеорологических условий (скорости и направления ветра) проведены расчеты рассеивания хлорида водорода в месте расположения стационарного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха № 27. Согласно проведенным расчетам рассеивания установлено, что вклад в загрязнение атмосферного воздуха хлоридом водорода: -20.11.2024 на ПНЗ № 27 при штиле оказывает источник выбросов, расположенный на объекте № 52-0155-000624-П ПАО «Сатурн» (50,17 %), – говорится в предостережении.
Причиной превышений ПДК хлорида водорода могло послужить превышение установленных нормативов выбросов от источников ПАО «Сатурн». Руководству завода посоветовали принять меры, чтобы избежать нарушений.
По данным сервиса Руспрофиль, ПАО «Сатурн» располагается на проспекте Карла Маркса и занимается производством радио- и телевизионной передающей аппаратуры.