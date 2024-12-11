Во всех округах города произошли выбросы, сильнее всего они были во время режима НМУ.

Обь-Иртышское УГМС опубликовало отчет по выбросам за ноябрь. Синоптики выяснили, что в регионе 8 раз объявляли режим неблагоприятных метеорологических условий.

Режим НМУ вводили 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29 и 30 ноября. Это привело к накоплению вредных веществ в атмосферном воздухе.

Выбросы произошли во всех городских округах. Превышения предельно допустимой концентрации сероводорода, оксида углерода, диоксида и оксида азота обнаружили в Центральном, Советском, Октябрьском, Ленинском и Кировском округах. Кроме того, в Ленинском округе выявили превышение ПДК хлорида водорода, а в Центральном округе – превышение ПДК аммиака.