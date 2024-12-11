Омск-Информ
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·Политика

Широкой публике этот служитель Фемиды известен по громкому уголовному процессу бывшего первого вице-губернатора Юрия Гамбурга.

В эту пятницу, 13 декабря, состоится заседание квалификационной коллегии судей Омской  области. Девятым пунктом повестки значится прекращение полномочий судьи Центрального районного суда Омска Алексея Полищука. Он подал письменное заявление об отставке. Завершить служение закону Полищук хотел бы 7 апреля 2025 года.

Полищук стал широко известен по уголовному делу бывшего первого вице-губернатора Омской области Юрия Гамбурга. Приговор был вынесен в 2016 году. Экс-чиновник был приговорен к 5,5 года лишения свободы за превышение должностных полномочий при выделении земель в поселке Чукреевка.

·Политика

Широкой публике этот служитель Фемиды известен по громкому уголовному процессу бывшего первого вице-губернатора Юрия Гамбурга.

В эту пятницу, 13 декабря, состоится заседание квалификационной коллегии судей Омской  области. Девятым пунктом повестки значится прекращение полномочий судьи Центрального районного суда Омска Алексея Полищука. Он подал письменное заявление об отставке. Завершить служение закону Полищук хотел бы 7 апреля 2025 года.

Полищук стал широко известен по уголовному делу бывшего первого вице-губернатора Омской области Юрия Гамбурга. Приговор был вынесен в 2016 году. Экс-чиновник был приговорен к 5,5 года лишения свободы за превышение должностных полномочий при выделении земель в поселке Чукреевка.