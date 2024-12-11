Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Юрий Хлебков сохранил свой пост в министерстве региональной безопасности.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал распоряжение о назначении заместителя министра региональной безопасности. Им вновь стал Юрий Хлебков, который будет занимать эту должность еще год.
Отметим, что кроме Хлебкова у главы Минрегбезопасности Алексея Кубица есть еще два заместителя – Дмитрий Гарнагин и Андрей Сухих. Последнего назначили только в конце мая.
·Общество

Юрий Хлебков сохранил свой пост в министерстве региональной безопасности.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал распоряжение о назначении заместителя министра региональной безопасности. Им вновь стал Юрий Хлебков, который будет занимать эту должность еще год.
Отметим, что кроме Хлебкова у главы Минрегбезопасности Алексея Кубица есть еще два заместителя – Дмитрий Гарнагин и Андрей Сухих. Последнего назначили только в конце мая.