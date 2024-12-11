Омск-Информ
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·Происшествия

А к драке привела обидная шутка.
Омские полицейские завели на 17-летнего студента-первокурсника одного из вузов уголовное дело об умышленном причинении среднего вреда здоровью. Причиной стала драка, которая произошла 30 октября.
Как сообщили в полиции, за неделю до инцидента 18-летний однокурсник отпустил в его сторону шутку. Парни поссорились. Через неделю обида не утихла. Несовершеннолетний студент потребовал извинений, но не получил их и ударил неприятеля.
Драку прекратили очевидцы. Автора обидной шутки госпитализировали с двусторонним открытым переломом нижней челюсти. Эксперты квалифицировали вред, причиненный его здоровью, как средний.
·Происшествия

А к драке привела обидная шутка.
Омские полицейские завели на 17-летнего студента-первокурсника одного из вузов уголовное дело об умышленном причинении среднего вреда здоровью. Причиной стала драка, которая произошла 30 октября.
Как сообщили в полиции, за неделю до инцидента 18-летний однокурсник отпустил в его сторону шутку. Парни поссорились. Через неделю обида не утихла. Несовершеннолетний студент потребовал извинений, но не получил их и ударил неприятеля.
Драку прекратили очевидцы. Автора обидной шутки госпитализировали с двусторонним открытым переломом нижней челюсти. Эксперты квалифицировали вред, причиненный его здоровью, как средний.