Ключ от западной программы, за которую команда предыдущего мэра Оксаны Фадиной заплатила миллионы, не работает из-за санкций.

Решение проблемы пробок на мосту у Телецентра в Омске, оказывается, уже существует. По данным источника РИА «Омск-информ», командой предыдущего мэра Оксаной Фадиной в 2021 году была приобретена дорогостоящая система онлайн-мониторинга дорожной ситуации. Однако пользоваться ею никто не умеет. Ключ от западной программы, которая обошлась городскому бюджету в миллионы рублей, не работает из-за санкций.

Вместо того чтобы иметь под рукой современную систему мониторинга и оперативно принимать решения, сотрудники департамента транспорта либо по старинке выезжают на место заторов сами, либо заказывают исследования у сторонних организаций.

– Администрация города купила компьютерную систему мониторинга до санкций. Эта программа позволяет, сидя в кабинете, отслеживать транспортные и пешеходные дороги по всему городу. Но система западная, ключ от нее не работает, и негде достать новый из-за геополитической ситуации, – пояснил анонимный собеседник «Омск-информа». – Потому любую аналитику, связанную с движением транспорта, департамент вынужден заказывать у сторонних организаций. Либо применяют дедовский способ: сами выезжая на место или отправляя подчиненных посмотреть, что там с пробками. Но дорожная ситуация меняется каждую минуту, и такие методы в 2024 году выглядят каким-то анахронизмом. Необходима современная система управления миллионным городом, основанная на датчиках, камерах, мощном интеллектуальном программном ядре, чтобы онлайн прогнозировать ситуацию с транспортными и пешеходными потоками.

Точная сумма затрат на купленную властями систему неизвестна. Бывший мэр, а ныне депутат Госдумы Оксана Фадина недоступна для оперативных комментариев.

Пока власти думают, как разобраться с пробками из-за ремонта моста у Телецентра, омичи вынуждены ходить пешком.