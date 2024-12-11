На встрече были подведены итоги работы и сформированы планы на следующий год.

В 2024 году для реализации национальных проектов в Омской области предусмотрено 23,3 млрд рублей, из которых 13,8 миллиарда поступит из федерального бюджета. Губернатор Виталий Хоценко отметил, что конкретные результаты и контрольные точки по нацпроектам, а также точные цели на следующий этап будут установлены в январе, когда текущие проекты завершатся.

Проектный комитет продолжит свою работу и в следующем году, но уже в рамках новых нацпроектов. Хоценко подчеркнул, что исполнительные органы власти должны начать предпринимать меры прямо сейчас, чтобы обеспечить успешное участие региона в новом цикле нацпроектов.

– Есть организационные вопросы, медлить с которыми нельзя. Это как раз включение как можно большего количества мероприятий Омской области в новые национальные проекты, – сказал губернатор.

Приоритетом финансирования из областного бюджета будут те проекты, на которые привлекаются федеральные средства. Состав национальных проектов существенно расширился. Был выделен новый блок нацпроектов, посвященных технологическому лидерству. Всего будет 19 национальных проектов и 122 федеральных проекта.

Также Виталий Хоценко уточнил, что президент России Владимир Путин акцентировал внимание на важности работы по национальным проектам. Он отметил, что каждому заместителю председателя регионального правительства, министру, руководителю ведомства и главам районов была поставлена задача оперативно работать с федеральными органами власти над соглашениями по реализации новых национальных проектов.