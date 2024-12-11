Банк расширил программу лояльности для владельцев «Клубной карты ПФК ЦСКА», в том числе для омских болельщиков.

ПСБ удвоил кешбэк по программе лояльности «Клубной карты ПФК ЦСКА» и предложил приветственный бонус для новых клиентов*. Теперь один бонусный балл - «БитКонь» равен одному рублю, а клиенты, которые откроют «Клубную карту ПФК ЦСКА» с 1 декабря, получат до 1000 «БитКоней» за первую покупку.

— Клубная карта ПФК ЦСКА» от ПСБ завоевала признание многочисленных болельщиков футбольного клуба, поскольку позволяет им получать еще больше незабываемых впечатлений от любимого увлечения: бесплатные билеты на матч, мерч с автографами топовых футболистов и символикой клуба, розыгрыши призов, скидки и бонусы в специализированных магазинах. Уверен, новые возможности бонусной программы добавят ярких эмоций болельщикам в новом футбольном сезоне», — сказал вице-президент, директор департамента корпоративной культуры и устойчивого развития ПСБ Рубен Бегунц.

Бонусные баллы за покупки по «Клубной карте ПФК ЦСКА»:

7 % — за покупки в официальных магазинах ПФК ЦСКА, включая интернет-магазин и билетный сайт клуба, а также в кассах и фуд-кортах ВЭБ Арены.

5 % — за покупки в кафе и ресторанах, магазинах спортивных товаров, а также в категории «развлечения».

1 % — за все другие покупки.

— В партнерстве с ПФК ЦСКА мы разработали универсальную «Клубную карту ПФК ЦСКА», которая для многих любителей российского футбола стала удобным и выгодным платежным инструментом благодаря уникальной программе лояльности. Учитывая популярность карты, мы удваиваем кешбэк для клиентов, что позволит болельщикам еще чаще посещать матчи любимого клуба и привлечет на трибуны новых фанатов», — отметила начальник управления дебетовых карт и партнерских продуктов ПСБ Наталья Розенберг.

Клубная карта ПФК ЦСКА» — это важнейший продукт, пользующийся популярностью у многих поклонников клуба.

- Мы уверены, что наше сотрудничество с таким сильным партнером как ПСБ, позволит нам и дальше развивать это направление работы, а также расширит географию клиентов банка и болельщиков красно-синих по всей стране», – отметил руководитель CRM и программы лояльности ПФК ЦСКА Михаил Фролов.

*Кешбэк 100% на первую покупку доступен только для новых клиентов банка. Коэффициенты начисления кешбэка: 7% за операции оплаты товаров или услуг в торговых организациях, осуществляющих деятельность под брендом ПФК ЦСКА и на территории стадиона «ВЭБ Арена»; 5% за операции оплаты товаров или услуг в торговых организациях, осуществляющих свою деятельность в категориях: «Кафе, рестораны, фастфуд» (МСС-коды 5811, 5812, 5813, 5814); «Спортивные товары»(МСС-коды 5941, 5655, 7941, 7997, 5996, 5940); «Развлечения» (МСС-коды 7832, 7996); 1% за прочие операции оплаты товаров или услуг в торговых организациях. Кешбэк начисляется бонусными баллами БитКони при суммарных покупках по карте от 5000 ₽/ мес., максимальное количество баллов – 5000. Баллы БитКони обмениваются на призы впечатления от ПФК ЦСКА 1 балл = 1 БитКони или на рубли 1 балл = 1 ₽. Клиент не может менять категории с повышенным начислением кешбэка. Каталог призов ПФК ЦСКА: https://cska.sportstar.me/loyalty . Банк не несет ответственность за МСС-коды, присвоенные торговым организациям. Подробнее — на psbank.ru, по телефону 8 800 333 03 03 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или в офисах банка. Информация актуальна на 09.12.2024.

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