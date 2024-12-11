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Завтра в Омске состоится премьера уличного аудиоспектакля-променада «У старых стен есть голоса». Он планируется на территории Музея – исторического парка «Омская крепость» (Партизанская, 5а), начнется в 17:00.
– Спектакль – это пять точек на территории «Омской крепости», где на кладке старинных стен, с помощью мультимедийного проектора, проецируются силуэтные мультипликационные фильмы, озвученные ведущими актерами Омского областного театра юных зрителей, – рассказал мэр Омска Сергей Шелест в своем ТГ-канале.
В спектакле, который будут транслировать круглый год, покажут несколько эпох:
- предпосылки строительства Омской крепости (начиная с XVII в.);
- основание Омской крепости – эпоха Петра I;
- строительство второй Омской крепости – эпоха Екатерины Великой;
- подвиги омичей в Отечественной войне 1812 года – правление Александра I;
- Первая мировая война (Омская крепость в этот момент была одним из ключевых военных логистических и подготовительных пунктов Российской империи).
Спектакль создан при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Руководит креативной группой проекта Василий Минин.