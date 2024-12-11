Он традиционно будет социальным.

Депутаты Омского городского совета приняли во втором чтении и в целом бюджет на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. Доходы города в следующем году составят рекордные 38,5 млрд рублей, расходы – 39,2 млрд рублей. Депутаты приняли дефицит бюджета в размере 766,7 млн рублей.

Бюджет формировали с учетом основных направлений бюджетной и налоговой политики, а также на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития города. Во время обсуждения на комитетах в проект бюджета вносили изменения. В итоге 62 % городской казны планируется направить на социальную сферу – образование, культуру, физическую культуру и спорт, молодежную политику и социальную поддержку населения.

– Мы уверенно вступаем в 2025 год с новым бюджетом, направленность которого социального характера, – отметил председатель Омского городского совета Владимир Корбут.

В сфере образования 20,8 млрд рублей планируется направить на капитальный ремонт 15 школ, а также текущий ремонт и обеспечение функционирования 351 учреждения (школы, детские сады, учреждения дополнительного образования).

Еще 1,9 млрд рублей обеспечат функционирование дворцов творчества, школ искусств, концертных коллективов, музеев, театров и библиотек, ремонт 25 учреждений, оснащение школ искусств музыкальными инструментами и модернизацию трех из них.

Учреждениям сферы спорта и оздоровительным лагерям выделят 1,4 млрд рублей. В следующем году планируется ремонт 12 спортшкол, 9 молодежных клубов и 5 хоккейных коробок, покупка и установка 7 спортивных сооружений.

В адресную инвестиционную программу включили строительство социальных объектов, 31 линии наружного освещения, объектов коммунальной инфраструктуры. Продолжится реконструкция бульвара Архитекторов, на которую предполагается направить еще 1,6 млрд рублей.

Дорожный фонд составляет 5,2 млрд рублей. Эти средства распределят на ремонт пяти дорог, приобретение 15 единиц спецтехники, содержание и текущий ремонт дорожной сети.

На реализацию инициативных проектов омичей направят 95 млн рублей. Еще 1,5 млрд рублей выделили на исполнение судебных решений.