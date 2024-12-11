Парень купил диплом о среднем профессиональном образовании Омского авиационного колледжа и был принят на работу оператором по наземному обслуживанию воздушных судов.

Кировский районный суд Омска рассмотрит уголовное дело 25-летнего жителя города, который устроился на работу в аэропорт по поддельному диплому. Когда обман вскрылся, было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков»).

Следствие установило, что парень купил диплом о среднем профессиональном образовании, выданный Омским авиационным колледжем имени Н. Е. Жуковского. В документе указывалось, что омич отучился по специальности «технология машиностроения», ему была присвоена квалификация «техник». По факту он в колледже не учился.

– Далее он, предоставив заведомо поддельный диплом в отдел кадров ОАО «Омский аэропорт», был принят на должность «оператора по наземному обслуживанию» инженерно-авиационной службы, участка обслуживания воздушных судов, – сообщили в пресс-службе судов Омской области.

Уголовное дело начнут рассматривать 19 декабря.