В цену поездки входит не только зарплата водителя, но и расходы на топливо, ремонт машины, комиссии и т. д.

Специалисты сервиса городских поездок Drivee рассказали, из чего складывается стоимость поездки на такси. В нее входят затраты на топливо + комиссия + налоги + штрафы + обслуживание автомобиля + доход водителя.

По данным Московской топливной ассоциации (МТА) , с начала года бензин в России подорожал на 1–2 рубля за литр. За год, по данным Росстата, стоимость выросла на 3–7 рублей.

Комиссии и сервисные сборы у разных агрегаторов разные. Они варьируются от 10 до 30 % с каждой поездки.

Из-за ухода части зарубежных компаний с российского рынка, из-за дефицита полупроводников стоимость автомобилей выросла больше чем в два раза, а стоимость запчастей – в пять раз. Подорожало и техобслуживание, по данным «Российской газеты», в 2023 году в среднем на 21 %. Если водитель работает на арендованной машине, в расходную часть надо включить стоимость аренды.

– Сколь бы безопасной и безаварийной ни была езда, штрафов не всегда можно избежать. А это тоже деньги. Да, не каждый день и даже не каждый месяц, но тем не менее, – отмечают специалисты Drivee.

Чтобы вычислить стоимость поездки, нужно сначала сложить затраты: топливо (~1500 рублей) + ежедневная комиссия (~2000 рублей) + налоги (~250 рублей, самозанятые водители платят 6 % от ежемесячной суммы заработка, это сумма за день в среднем) + обслуживание автомобиля (~500 рублей, тоже среднее значение за день). Водитель должен зарабатывать минимум 4000 рублей в день, чтобы выходить в ноль без учета штрафов. Если машина в аренде, к этой сумме нужно прибавить еще порядка 2000 рублей.

Чтобы получить доход, водителю нужно заработать 6000–8000 рублей за смену, которая длится обычно 8–12 часов. Однако чистое время работы примерно 5-6 часов, ведь водителю необходимо отдыхать, делать перерывы на обед и перекусы. И заказы не всегда идут непрерывным потоком, некоторые отменяются.

Если поделить 6000–8000 рублей на 6 часов, получится, что средняя цена часовой поездки должна быть от 1000 до 1350 рублей. Полчаса – 700 рублей, 15 минут – 350 рублей и т. д.

Однако реальные цены на такси ниже, чем должны быть, отмечают в Drivee.

– Такси пока еще не стало роскошью и остается средством передвижения. А рост цен на поездки, очевидно, неизбежен с учетом массового подорожания. К счастью, катастрофическим этот рост не стал, и большинство из нас спокойно могут себе позволить доехать до места назначения за вполне приемлемые деньги, –считают специалисты сервиса.

Отметим, что стоимость поездки в Drivee регулируется только пользователями, которые в приложении напрямую договариваются о том, в какую сумму выйдет поездка. Пассажиры сами предлагают цену, за которую готовы ехать, а водители могут согласиться с ней или предложить свою. Да, конечно, и погода, и часы пик тоже на стоимость влияют, но скорее тем, что спрос рождает справедливую для всех пользователей цену: пассажир может предложить сумму выше, чем обычно, если ему нужно уехать как можно скорее, а если никуда не торопится – стандартную стоимость поездки, в то же время водитель может принять поездку с невысокой ценой, если ему по пути.

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