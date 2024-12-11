Об этом рассказал генеральный директор Омского завода полипропилена.

Омский завод полипропилена «Полиом», который является совместным проектом «Газпром нефти» и «СИБУРа», входит в тройку ведущих производителей полипропилена в России и производит более 20 различных марок полимеров, необходимых для множества товаров.

По словам генерального директора Павла Евдокимова, с 2015 года предприятие вложило около 6 млрд рублей в улучшение энергоэффективности и экологичности своего производства. Одним из самых значимых проектов «Полиома» стало создание установки для компримирования и повторного использования углеводородных газов. Это позволило заводу достичь рекордной глубины переработки в 99,5 % и повысить экологическую эффективность на 40 %. Также в рамках федеральной программы «Чистый воздух» «Полиом» запускает новый проект по модернизации факельной установки для бездымного сжигания.

Кроме того, в начале 2025 года компания намерена расширить свой ассортимент, добавив две новые марки полипропилена.

– Спрос на базовые полимеры в России растет в 2,5 раза быстрее, чем ВВП. В 2023 году спрос на полипропилен увеличился на 13 % – до 1,5 млн тонн, и рост продолжится в 2024 году. Пока потребление полимеров на душу населения в России все еще отстает от показателей большинства развитых стран, что создает потенциал для роста рынка – до 1,6 млн тонн к 2028 году, – рассказал Евдокимов.

Завод начал работать в полном объеме в начале 2013 года и производит 224 тыс. тонн продукции в год.