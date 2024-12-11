Глава региона узнал, как муниципалитеты реализуют проекты благоустройства.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел рабочие встречи с главами Тевризского и Калачинского районов. Руководители муниципалитетов отчитались о реализации проектов благоустройства, модернизации объектов социальной сферы и комплексного развития территорий.

Сергей Чебоксаров доложил о том, как продвигается капитальный ремонт тевризской школы № 2. Он также рассказал о шести выполненных проектах в рамках программы местных инициатив и презентовал проект Тевризского таежного туризма, который позволит сделать район более привлекательным для инвесторов и путешественников, а также создать новые рабочие места для жителей.

Фридрих Мецлер доложил о темпах строительства ледового дворца в Калачинске в рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

– Благодаря этой же программе в районе уже отремонтированы ДК в селе Куликово и деревне Тургеневка, построена котельная, а на центральной площади доступен Wi-Fi, – отметил Хоценко.

В этом году в Калачинске также завершается благоустройство «Купеческой улицы: из прошлого в будущее». Проект стал победителем конкурса Министерства строительства России «Малые города».