Спортивное оборудование будет подходить любому человеку вне зависимости от подготовки.

Компания GloraX создаст новый стандарт спортивной инфраструктуры для своих новых проектов. В разработке участвуют эксперты GloraX Lab, специальной лаборатории, занимающейся развитием девелоперского продукта. По замыслу компании, спортивные площадки будут частью экосистемы жилых комплексов благодаря уникальному подходу и «умному» озеленению, созданному с помощью ландшафтных архитекторов из Scape.

GloraX хочет сделать спортивное оборудование универсальным и адаптированным для обычных людей, которые не занимаются спортом профессионально. Планируется установить не только традиционные турники и брусья, но и оборудование для воркаута и кроссфита. Чтобы сделать тренировки доступными для всех, специалисты из GloraX Lab предложили создать спортивные программы для разных групп жителей, включая подробные руководства по использованию оборудования и выполнению упражнений. Также будут записаны видеоуроки для различных категорий людей – подростков, молодых мам, пожилых людей.

– Многие люди не знают, как правильно использовать оборудование на спортплощадке, из-за этого испытывают дискомфорт и неуверенность, что в итоге не позволяет им приступить к полезным для здоровья тренировкам на открытом воздухе. Мы с GloraX намерены исправить ситуацию, подготовив понятные видеоинструкции и адресные программы тренировок для жителей. Получить доступ к ним можно будет при сканировании QR-кодов на площадке, – рассказала эксперт GloraX Lab, сертифицированный фитнес-тренер и специалист по лечебной физкультуре Арина Скоромная.

К разработке нового стандарта ежедневных тренировок GloraX также привлекли специалистов World Class.

– В основе концепции спортплощадок лежит ключевой принцип – предоставить максимальное многообразие оборудования и возможность заниматься фитнесом и физической культурой в комфортных и безопасных условиях на улице самым разным категориям жителей. Тренажеры должны охватывать все основные потребности и биомеханические особенности человека. Например, мы рекомендуем к установке гравитрон для тренировки тех же функций и навыков, что и на турниках, но только в облегченном и максимально доступном формате, – объяснил Роман Манузин, ведущий менеджер по реализации World Class.

Важным элементом площадок станет «умное» озеленение. Вместе с ландшафтными архитекторами из Scape компания создала концепцию, в которой растения помогают людям лучше тренироваться и чувствовать себя комфортнее во время физических занятий.

«Умное» озеленение включает создание многоуровневых зеленых композиций между различными зонами. Эти растения действуют как экраны, создавая уединенные пространства для тренировок, что помогает людям чувствовать себя комфортнее.

Растения должны быть выбраны в теплых тонах, помогающих снять напряжение и улучшить концентрацию во время тренировок. Также должны присутствовать запахи цитрусовых фруктов и мяты, чтобы психологически облегчить восприятие нагрузки и повысить бодрость. Напротив тренажеров будут высажены яркие цветные композиции, которые благоприятно влияют на эмоциональный фон спортсменов. Правильный выбор акцентных растений поможет создать особую атмосферу на площадке, отделяя ее от других зон в жилом комплексе и подчеркивая ее уникальность.

Помимо всесезонной эстетики и экологической пользы, при выборе растений и разработке схем озеленения эксперты GloraX Lab руководствуются целью создать доступное природное и инфраструктурное окружение, стимулирующее качественную активность и расслабление жителей проектов на свежем воздухе.

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