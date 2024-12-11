По предварительным данным, они нарушили правила пожарной безопасности.

Сегодня ночью в садоводческом товариществе «Незабудка» в Омске произошел пожар. Как сообщили в прокуратуре, пламя вспыхнуло в одном из гаражей, где двое мужчин ремонтировали грузовую «газель», заправляли ее газовым топливом.

По предварительным данным, мужчины допустили нарушение правил пожарной безопасности, и газовоздушная смесь воспламененилась. Оба омича погибли.

– Точная причина случившегося будет установлена после проведения пожарно-технической экспертизы, – отметили в прокуратуре.

Следственный комитет проводит доследственную проверку и решает вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Проверку контролирует прокуратура.

Отметим, что, по данным МЧС, за минувшие сутки произошло 9 пожаров. Погибли 3 человека.