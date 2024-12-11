Температура воздуха в городе и области поднимется до комфортных отметок.

В среду, 11 декабря, в Омске ожидается существенное потепление. По данным синоптиков, в городе и в регионе ночью -9…-14 градусов, местами до -19 градусов, днем -6…-11 градусов.

При этом придут осадки: небольшой, местами умеренный снег. На дорогах метель, гололедица, снежные заносы. Ветер до 7-12 м/с.

В четверг, 12 декабря, еще немного потеплеет. Комфортная погода наверняка создаст омичам предновогоднее настроение.