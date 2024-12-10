Игрок «Авангарда» Игорь Мартынов присоединится к участию в турнире.

В Санкт-Петербурге с 12 по 15 декабря пройдет «Кубок Первого канала». В нем примут участие команды из России, Казахстана, Беларуси и сборная мира КХЛ.

Нападающий омского «Авангарда» Игорь Мартынов будет выступать за сборную Беларуси. Это четвертый «ястреб», который примет участие в турнире.

Ранее стало известно, что в состязании будут участвовать еще трое хоккеистов из омского клуба. Михаил Гуляев будет играть за сборную России, а Райан Меркли и Райан Спунер – за сборную мира.

Напомним, что «Кубок Первого канала» - это ежегодный турнир по хоккею с шайбой.

Фото: ХК «Авангард»