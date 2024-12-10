Произошла задержка рейсов в Новосибирск и Сургут.

Сегодня, 10 декабря, в омском аэропорту произошла задержка сразу двух рейсов. Один вылет планировался в Новосибирск, другой – в Сургут.

Самолет в Новосибирск должен был вылететь из Омска в 19:05. Однако его задержали почти на два часа. Сейчас вылет планируется на 20:55.

Что касается рейса в Сургут, то самолет авиакомпании «ЮТейр» должен был вылететь в 21:35. Отправление перенесли на 11 декабря. Пассажиры смогут покинуть Омск только на два с половиной часа позже – в 00:05.