Дизайн-код будет связывать между собой разные документы.

Сегодня, 10 декабря, архитектурно-градостроительный совет обсудил разработку дизайн-кода в составе правил благоустройства Омска. Участники совета рассмотрели один из разделов документа – проект требований к благоустройству.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко поручил создать единые требования к оформлению городской среды. Сейчас в Омске уже есть правила размещения вывесок, установки информационных рекламных баннеров, а также каталог нестационарных торговых объектов. Но большинство документов не имеет практических примеров, поэтому они действуют независимо друг от друга. Дизайн-код хотят сделать связующим звеном.

В нем будут прописаны рекомендации по оформлению проезжей части, тротуаров и велодорожек, рекламных конструкций, входа в помещения, навигации, уличной мебели и многое другое. Уменьшится объем визуального мусора, а на улицах появится больше пешеходов.