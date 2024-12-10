Омск-Информ
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·Происшествия

Хозяйка дома заметила дым из-под кровли и успела спастись.

Сегодня, 10 декабря, произошел пожар в одном из садовых товариществ Кировского округа. Загорелся дачный дом, из-под кровли шел дым. Хозяйка заметила возгорание и вышла на улицу.

ГУ МЧС России по Омской области получило сообщение о пожаре в 12:04.Огонь охватил 48 квадратных метров. Тушением пожара занимался 21 сотрудник МЧС, на месте работали 5 единиц пожарной техники.

Открытое горение ликвидировали в 14:15. В пожаре никто не пострадал. Дознаватели ведомства устанавливают причину возгорания в доме.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

·Происшествия

Хозяйка дома заметила дым из-под кровли и успела спастись.

Сегодня, 10 декабря, произошел пожар в одном из садовых товариществ Кировского округа. Загорелся дачный дом, из-под кровли шел дым. Хозяйка заметила возгорание и вышла на улицу.

ГУ МЧС России по Омской области получило сообщение о пожаре в 12:04.Огонь охватил 48 квадратных метров. Тушением пожара занимался 21 сотрудник МЧС, на месте работали 5 единиц пожарной техники.

Открытое горение ликвидировали в 14:15. В пожаре никто не пострадал. Дознаватели ведомства устанавливают причину возгорания в доме.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области