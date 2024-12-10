Аварии произошли днем и привели к пробкам, а вечером стало еще хуже.

Сегодня, 10 декабря, на подъезде к мосту 60-летия ВЛКСМ со стороны Нефтяников произошли сразу две аварии, сообщают «Вести Омск». Между собой столкнулись автомобиль и бензовоз, а также легковое авто и маршрутка. По предварительным данным, в этих авариях никто не пострадал.

Однако теперь с этой стороны образовалась пробка. В час пик ситуация усугубилась. По данным сервиса «Яндекс Карты», в 18:30 в Омске образовались 8-балльные пробки. На подъезде к мосту 60-летия ВЛКСМ заторы сковали улицу Заозерную (пробка идет от пересечения с улицей 11-я Заозерная) и проспект Мира (от остановки «ДК Малунцева»).