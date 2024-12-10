О его смерти сообщил глава управления лесного хозяйства Вячеслав Девятериков.

Сегодня, 10 декабря, стало известно о скоропостижной смерти на 68-м году главы Муромцевского межхозяйственного лесхоза Александра Макаренко.

Уточняется, что после выпуска из профильного учебного заведения с конца 1970-х годов специалист работал инженером лесного хозяйства тогда еще Муромцевского межхозяйственного лесхоза. С 1994 года Александр Макаренко возглавлял предприятие, проведя на посту около 18 лет.

Глава Управления лесного хозяйства Омской области Вячеслав Девятериков, вернувшийся на эту должность с позиции руководителя Муромцевского района, рассказал о работе с лесоводом.

– Под разумным руководством Александра Викторовича Муромцевский лесхоз прошел через все тяготы 1990-х и 2000-х годов с минимальными потерями, сохранив коллектив и производство, – заявил Девятериков. – На его долю выпали сложнейшие годы, и именно Александр Викторович сберег этот ныне процветающий лесхоз, неоднократно приводил его к победам в трудовых соревнованиях и передал его в руки теперешнему директору.

22 декабря Александру Викторовичу должно было исполниться 68 лет. Известно, что он скончался скоропостижно. Прощание состоится в Муромцево завтра, 11 декабря, в 11.00 по адресу: улица Северная, дом 15а, квартира 2.