Омск-Информ
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·Общество

Причиной стало повреждение на сетях.
В Кордном поселке произошла коммунальная авария: произошло повреждение на тепловых сетях. В результате жители дома № 40 на улице 2-й Молодежной остались без отопления и горячей воды. 
– Сотрудники Ленинского теплоэнергетического округа уже завершили земляные работы и сейчас занимаются поиском источника проблемы. После этого будут проведены сварочные работы. Вся необходимая техника и специалисты находятся на месте и делают все возможное, чтобы восстановить подачу тепла и горячей воды в дома как можно скорее, – сообщили в «Тепловой компании».
Когда омичам вернут воду и отопление, в компании не прогнозируют.
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·Общество

Причиной стало повреждение на сетях.
В Кордном поселке произошла коммунальная авария: произошло повреждение на тепловых сетях. В результате жители дома № 40 на улице 2-й Молодежной остались без отопления и горячей воды. 
– Сотрудники Ленинского теплоэнергетического округа уже завершили земляные работы и сейчас занимаются поиском источника проблемы. После этого будут проведены сварочные работы. Вся необходимая техника и специалисты находятся на месте и делают все возможное, чтобы восстановить подачу тепла и горячей воды в дома как можно скорее, – сообщили в «Тепловой компании».
Когда омичам вернут воду и отопление, в компании не прогнозируют.
2091