Как отметил глава района Геннадий Долматов, главный финансовый документ сохранит свою социальную направленность.

В зале заседаний Омского района прошли публичные слушания по бюджету на 2025 год, а также на плановый период 2026 и 2027 годов. С докладом об основных параметрах бюджета выступила председатель комитета финансов и контроля Ольга Сидоренко.

Она сообщила, что доходы районного бюджета в следующем году составят более 2,5 млрд рублей. Значительный объем финансовых средств планируется направить на решение актуальных проблем и модернизацию жилищно-коммунального комплекса. В качестве содокладчиков по проекту бюджета выступили руководители отраслей социальной сферы: культуры, образования, молодежной политики и спорта администрации Омского района.

– В части расходов финансовый документ в 2025 году и на плановый период 2026 и 2027 годов сохранит свою социальную направленность, – отметил глава района Геннадий Долматов.

Проект бюджета прошел подробный анализ на всех депутатских комиссиях, получил положительную оценку и будет представлен на утверждение Совета Омского муниципального района 17 декабря.