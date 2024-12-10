Она проходит ежегодно с 2019 года.

AI Journey пройдет с 11 по 13 декабря. В этом году выступят исследователи и эксперты из разных стран, включая Россию, Китай, Индию, ОАЭ, ЮАР, Индонезию, Бахрейн и Иран. Конференция в Москве завершает серию мероприятий, проводимых в течение года.

– Искусственный интеллект становится мощным инструментом в руках человека, способным расширять горизонты его возможностей и помогать преодолевать границы между странами. Как правильно пользоваться этими технологиями? Самые успешные AI-практики и кейсы мы рассмотрим совместно с ведущими российскими и международными экспертами из БРИКС и других стран мира. Приглашаю всех присоединиться к нашему путешествию в мир искусственного интеллекта,–- рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Первый день конференции будет посвящен возможностям, которые открывает искусственный интеллект, а также его влиянию на планету. Программу откроет подкаст на тему устойчивого развития, где эксперты обсудят, как ИИ может способствовать этому и как он изменит профессии будущего. Затем пройдет пленарная дискуссия с участием опытных специалистов из стран БРИКС+, а также представителей бизнеса и правительства. Модератором выступит Герман Греф, президент и председатель правления Сбербанка. В ходе обсуждения пристальное внимание будет уделено важности международного сотрудничества в области технологий, достигнутым результатам ИИ-инициатив и прогнозам на будущее как для отдельных стран, так и для всего мира.

Во второй день программы основное внимание будет уделено использованию искусственного интеллекта в разных отраслях и бизнесе. Открытие мероприятия проведут заместитель главы Администрации Президента РФ Максим Орешкин и Александр Ведяхин. Затем старший вице-президент Сбербанка Андрей Белевцев расскажет, как искусственный интеллект становится помощником для людей, а также поделится планами по развитию текущих услуг и запуску новых технологий. Затем мировой эксперт по искусственному интеллекту Джасприт Биндра из компании Tech Whisperer Limited выступит с темой «Искусственный интеллект – будущее за пределами ChatGPT». Айша Бин Бишр из Smart Dubai Office обсудит, как AI помогает в развитии «умных городов» и цифровой трансформации. Тапива Чивеве из Omnien расскажет о взаимодействии AI и экологических стандартов ESG для создания устойчивого будущего. Джанет Савари из ЮАР, генеральный директор TAIR Labs, поделится примерами использования искусственного интеллекта в таких областях, как образование, здравоохранение и сельское хозяйство. В программу также входят выступления представителей технологических компаний – партнеров конференции. День завершится награждением лауреатов национальной премии «Лидеры ИИ» за вклад в развитие искусственного интеллекта.

На третий день, который будет посвящен искусственному интеллекту в науке, мероприятия начнут Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя правительства РФ, и Андрей Белевцев, старший вице-президент Сбербанка. Они также примут участие в обсуждении результатов работы ведущих российских исследовательских центров по ИИ за последние четыре года. 13 декабря основное внимание будет уделено выступлениям ученых. Например, Свагатам Дас из Индийского статистического института поделится информацией о том, как создать понятный, справедливый и прозрачный ИИ. Гонзало Феррер Мингес из Сколтеха расскажет о быстром развитии технологий управления роботами, а Деди Дарвис из Индонезийского технократического университета объяснит, как использовать ИИ для безопасной передачи данных в Интернете. Также на мероприятии выступят другие российские и международные ученые, которые расскажут о новейших исследованиях в таких областях, как генеративный ИИ, квантовые технологии, кибербезопасность, образование и медицина.

В научный день также будет специальный трек AIJ Junior, где для самых юных исследователей тема искусственного интеллекта будет рассмотрена с разных сторон. Спикеры из Сбера, МФТИ, ЭКСМО и НИУ ВШЭ расскажут, как использовать ИИ в учебе, развитии, чтении, творчестве и других практических темах, интересных для участников этого трека.

На сцене наградят победителей конкурса AI Challenge для юных исследователей данных и соревнования AIJ Contest для более опытных специалистов в области ИИ. Также в рамках AI Journey будут подведены итоги открытого конкурса научных статей AIJ Science. Лучшие работы будут опубликованы в научном журнале, который выпускается вместе с Российской академией наук, а автор самой выдающейся статьи получит денежный приз.

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