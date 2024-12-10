Бывший генменеджер омского клуба признал ошибки в комплектовании состава.

Отправленный в отставку с поста ассистента главного тренера «Авангарда» Антон Курьянов, ранее занимавший пост генерального менеджера омского клуба, рассказал об ошибках в комплектовании команды в минувшее межсезонье.

– Конечно, от кого-то из новичков мы ждали большего. Хотели увидеть от них совсем другое, – сказал Курьянов в интервью «Спорт-Экспрессу». – Год назад, когда ситуация была тяжелее, мы летом попали в цель почти по всем новичкам. В этом сезоне такого не получилось, но это рабочие моменты. Травма Владимира Ткачева также нас немного выбила из колеи. Пропустил матчи из-за повреждения Рид Буше, по семейным обстоятельствам покинул команду Линден Вей. Это важные причины неудачного выступления, но далеко не самые главные. Надо смотреть в первую очередь на себя самого. Тренерский штаб сделал неправильные вещи в определенных моментах.

При этом бывший генменеджер не считает ошибкой назначение главным тренером «Авангарда» Сергея Звягина, который до этого не имел опыта самостоятельной работы.

– Мы понимали, что делаем. Но если бы у нас еще были какие-то альтернативы и тогда мы выбрали неправильную сторону – это одно. Но выбор как таковой у нас отсутствовал. Не считаю, что в моменте мы сделали плохое решение, назначив Звягина. Проблемы начались по ходу чемпионата, – подчеркнул Курьянов.

Он затруднился назвать момент, когда ситуация в омском клубе стала выходить из-под контроля.

– Мы старались не опускать рук до конца. Но когда в команду назначили нового главного тренера, а руководил ею еще старый, то все стало понятно, – отметил специалист. – Ситуация шла не так, как была должна. Все меряется результатом. Год назад ты был на коне, а сейчас – нет. Ничего больше объяснять не надо.

Об отставке Сергея Звягина и Антона Курьянова омский клуб объявил утром 3 декабря. В тот же день Курьянову позвонил главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин и поинтересовался его планами. Менее чем через неделю Курьянов вошел в его штаб.