Ранее жители пользовались технической водой от «Омского бекона».

В Омском районе в рамках проекта «Чистая вода» Омский водоканал построил водопровод для жителей поселка Октябрьского. Его протянули более чем на 9 тысяч метров из полиэтиленовых труб, которые прослужат не менее 50 лет. Проект был профинансирован из местного бюджета и обошелся в 89 миллионов рублей. Строительство заняло почти два года.

Это не первый проект Омского водоканала в рамках «Чистой воды»: в 2023 году они построили водопровод для поселка Омского, а в этом году также участвуют в строительстве водоснабжения для Красноярско-Чернолучинской зоны. Омский водоканал сотрудничает с правительством области и администрацией Омска.

– Наш потенциал может быть использован не только при строительстве новых трубопроводов, но и при модернизации существующих в условиях ограниченных бюджетных средств. Переформатировать систему управления, повысить энергоэффективность и снизить потери воды возможно при передаче неэффективных МУПов в концессию профессиональному частному оператору, – заявил генеральный директор Омского водоканала Павел Козлов.

Специалисты не только построили водопровод, используя разные методы, но и установили резервуар с чистой водой и насосную станцию. Они также наладили дорожный доступ, оградили территорию и организовали освещение. Восстановили благоустройство и высадили деревья на месте вырубленных. Новые трубы теперь подключены к системам Омского водоканала, и жители получили доступ к питьевой воде.

Проект водопровода для поселка Октябрьского был разработан и одобрен в 2022 году. Теперь жители получают воду, соответствующую санитарным нормам. Ранее поселок пользовался технической водой от «Омского бекона», но в апреле 2022 года возникли серьезные проблемы: старые трубы износились, и водоснабжение было прекращено из-за долгов. Воду привозили в цистернах, пока администрация района работала над новым проектом.